Matteo Salvini al Senato evoca il complotto sul Covid: "Tutto è cominciato in un laboratorio cinese" | VIDEO

"Tutto è cominciato in un laboratorio cinese": lo dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell'epidemia di Covid. Durante il suo intervento in Senato, avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 16 dicembre in occasione della discussione delle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio, Salvini ha dichiarato: "Quando avremo sconfitto questa bestia maledetta, dovremo andare a guardare dove tutto è cominciato". "Ce lo diciamo sottovoce in un'aula istituzionale"

