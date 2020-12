Francia, si chiude il processo sulla strage di Charlie Hebdo: 30 anni a due complici degli attentatori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono stati condannati a 30 anni di carcere due dei complici dei tre terroristi islamici che nel gennaio 2015 assaltarono a distanza di pochi giorni la redazione della rivista satirica Charlie Hebdo a Parigi e un supermercato kosher, provocando in tutto 17 morti. Ad essere condannati sono stati Ali Riza Polat, 35enne franco-turco per il quale invece la procura aveva chiesto l’ergastolo (e che farà appello) e Hayat Boumeddiene, moglie di Amedy Coulibaly, uno degli aggressori, che alla vigilia degli attacchi era fuggita in Siria ed è stata quindi condannata in contumacia. Il maxi processo in Francia ha coinvolto complessivamente 14 complici dei tre terroristi islamici e si è chiuso dopo tre mesi e mezzo di dibattimento. Le condanne vanno ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono stati condannati a 30di carcere due deidei tre terroristi islamici che nel gennaio 2015 assaltarono a distanza di pochi giorni la redazione della rivista satiricaa Parigi e un supermercato kosher, provocando in tutto 17 morti. Ad essere condannati sono stati Ali Riza Polat, 35enne franco-turco per il quale invece la procura aveva chiesto l’ergastolo (e che farà appello) e Hayat Boumeddiene, moglie di Amedy Coulibaly, unoaggressori, che alla vigiliaattacchi era fuggita in Siria ed è stata quindi condannata in contumacia. Il maxiinha coinvolto complessivamente 14dei tre terroristi islamici e si è chiuso dopo tre mesi e mezzo di dibattimento. Le condanne vanno ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L'Italia chiude il 2020 al 10° posto del #RankingFIFA In testa c'è sempre il Belgio seguito da Franci… - cdebby78 : @PosteNews la posta chiude alle 19:30 invece la responsabile della posta di corso Francia ha deciso di chiudere al… - Eddie77C : @claudiomontar Assolutamente sì. Poi tutti a citare la Germania che chiude, sulla Francia che apre c'è il silenzio più totale. - GarbuiLuca : 'Il resto d'#Europa chiude'. Germania: no #coprifuoco nazionale, a Natale possibile vedersi con pochi parenti,… - WhiteSh44403137 : LA GERMANIA E FRANCIA, PRONTI A RIDURRE L'ITALIA COME LA (GRECIA) 'GRAZIE A CONTE, CHE UNA MANO INTASCA I SOLDI DEL… -