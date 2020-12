Ecco come l’Ue prova a costruirsi un cyber-scudo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gli attacchi informatici emersi nelle ultime settimane hanno chiarito — come se ce ne fosse stato ancora bisogno! — che l’Occidente è nel mirino, anche nell’arena cyber. “C’è qualcosa di sempre più chiaro: che l’Europa è un obiettivo”, ha spiegato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea per la promozione dello stile di vita europeo, con riferimento al recente attacco hacker contro l’Agenzia europea del farmaco. L’ANNUNCIO DI OGGI Il numero due dell’esecutivo europeo ha presentato il nuovo pacchetto della Commissione europea per la sicurezza cibernetica. “Sappiamo da molto tempo che dobbiamo agire”, ha detto Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno che ieri aveva annunciato con la collega Margrethe Vestager la stretta europea sui colossi della tecnologia. “L’Unione europea si sta attivando per proteggere i suoi governi, i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gli attacchi informatici emersi nelle ultime settimane hanno chiarito —se ce ne fosse stato ancora bisogno! — che l’Occidente è nel mirino, anche nell’arena. “C’è qualcosa di sempre più chiaro: che l’Europa è un obiettivo”, ha spiegato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea per la promozione dello stile di vita europeo, con riferimento al recente attacco hacker contro l’Agenzia europea del farmaco. L’ANNUNCIO DI OGGI Il numero due dell’esecutivo europeo ha presentato il nuovo pacchetto della Commissione europea per la sicurezza cibernetica. “Sappiamo da molto tempo che dobbiamo agire”, ha detto Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno che ieri aveva annunciato con la collega Margrethe Vestager la stretta europea sui colossi della tecnologia. “L’Unione europea si sta attivando per proteggere i suoi governi, i ...

