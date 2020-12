Dayane Mello svela l’interesse per Filippo Nardi | Rosalinda in paranoia | “Un giocattolo che butti via” VIDEO

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha più volte dichiarato di voler affrontare questo lungo percorso con un altro spirito e di certo l’entrata dei nuovi Concorrenti al Grande Fratello Vip è stata per lei una ventata di aria fresca, mettendo in crisi la sua amicizia conCannavò.di essere interessata a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - rosedixbr : RT @oocgfvip5: Una carrellata di video con Dayane Mello che dice “Affonzo” (Alfonso) #GFVIP - lucifer38821119 : @dayane__mello Che bella mado - xfleursdumaI : RT @oocgfvip5: Una carrellata di video con Dayane Mello che dice “Affonzo” (Alfonso) #GFVIP - mimj_ : RT @oocgfvip5: Una carrellata di video con Dayane Mello che dice “Affonzo” (Alfonso) #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

16 Dicembre 2020. La crisi di Rosalinda Cannavò. Rosalinda piange in giardino, Pierpaolo e Andrea la consolano facendole capire che lei non ha nulla di sbagliato, e che fa tutto parte del gioco del Gr ...16 Dicembre 2020. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ancora in crisi. In giardino Dayane cerca di trovare un dialogo con Rosalinda per fare pace, ma nessuna delle due ragazze riesce a trovare una ...