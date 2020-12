“Chi vuol essere fecondata?”, Filippo Nardi continua il suo squallido show: Sonia e Dayane sbottano “Basta!” (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Nardi continua a spararne una dietro l’altra, diventando il rappresentante numero uno di quella mascolinità tossica di cui il Grande Fratello Vip, questo nuovo anno, stava fortunatamente facendo a meno. E così, dopo le vomitevoli frasi su Maria Teresa Ruta, questa mattina ha dato nuovamente spettacolo “inventandosi” la trama di un reality prendendo d’esempio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 dicembre 2020)a spararne una dietro l’altra, diventando il rappresentante numero uno di quella mascolinità tossica di cui il Grande Fratello Vip, questo nuovo anno, stava fortunatamente facendo a meno. E così, dopo le vomitevoli frasi su Maria Teresa Ruta, questa mattina ha dato nuovamente spettacolo “inventandosi” la trama di un reality prendendo d’esempio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Chi vuol Auser Como, chi vuol esser (e aiutare) un volontario? CiaoComo F1, Alonso: “Hamilton è fortissimo, Leclerc grande talento”

“La F1 non mi sembra cambiata. Stessa gente, stesse regole. Chi era forte due anni fa è forte oggi. Io piuttosto, sono un po’ diverso. Volevo nuove sfide, ho avuto il tempo per affrontarle, penso di e ...

L'agente di Emerson Palmieri a FcIN : "All'Inter in prestito gratuito? No, il Chelsea vuole monetizzare"

Pagare moneta, vedere cammello. Si potrebbe così riassumere, utilizzando un’espressione di lotitiana memoria, la situazione di Emerson Palmieri e il Chelsea. Nonostante infatti ...

