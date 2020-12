Arcelor Mittal, l'ad annuncia: non sono previsti esuberi strutturali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In audizione alla Camera, Lucia Morselli, numero uno dell'azienda in Italia, assicura che il colosso dell'acciaio non abbandonerà l'Italia e entro il 2025 pieno impiego di 10.700 lavoratori Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In audizione alla Camera, Lucia Morselli, numero uno dell'azienda in Italia, assicura che il colosso dell'acciaio non abbandonerà l'Italia e entro il 2025 pieno impiego di 10.700 lavoratori

gualtierieurope : Soddisfacente l’accordo di co-investimento tra Invitalia e Arcelor Mittal per l’ex-#Ilva, firmato insieme al minist… - Pericle50418453 : @LeonardoBecchi @dalbertiv @repubblica @CarloCalenda @pdnetwork @Mov5Stelle @virginiaraggi Non sai di che parli. Ha… - Sachin55476477 : RT @gualtierieurope: Soddisfacente l’accordo di co-investimento tra Invitalia e Arcelor Mittal per l’ex-#Ilva, firmato insieme al ministro… - arianna1910 : RT @gualtierieurope: Soddisfacente l’accordo di co-investimento tra Invitalia e Arcelor Mittal per l’ex-#Ilva, firmato insieme al ministro… - ItalianPolitics : POLITICA. Oggi (dalle 9,30) in Comm. riunite Attività produttive e Lavoro della Camera, audizioni di Federmanager E… -