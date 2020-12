A68a: un iceberg grande quanto il Molise sta per schiantarsi contro un'isola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È considerato l'iceberg più grande del mondo. Sta per colpire l'isola South Georgia e potrebbe fare una strage di pinguini, foche e balene Leggi su today (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È considerato l'piùdel mondo. Sta per colpire l'South Georgia e potrebbe fare una strage di pinguini, foche e balene

