Vaccini, Speranza: “Ema acceleri le procedure per l’approvazione” (Di martedì 15 dicembre 2020) Le ultime parole di Roberto Speranza, il Ministro della Salute, sul vaccino Pfizer/Biontech contro il Coronavirus. “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer/Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea”. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020) Le ultime parole di Roberto, il Ministro della Salute, sul vaccino Pfizer/Biontech contro il Coronavirus. “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte ledi sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer/Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea”. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

