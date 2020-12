Tim con Telefonica e Claro conquista Oi, vale 2,8 mld (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA, 15 DIC - Tim Brasil, la controllata del gruppo Tim, si aggiudica con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Un'operazione che vale complessivamente 16,5 miliardi di Reais (circa 2,7 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA, 15 DIC - Tim Brasil, la controllata del gruppo Tim, si aggiudica conBrasil ele attività mobili di Oi. Un'operazione checomplessivamente 16,5 miliardi di Reais (circa 2,7 ...

TIM_Official : @mdimarx ciao, ti mettiamo in contatto con @Telecom191Paolo per controlli, ti darà maggiori informazioni. Buona giornata - newsfinanza : Brasile, Tim si aggiudica le attività mobili di Oi con Telefonica e Claro - sole24ore : Brasile, Tim si aggiudica le attività mobili di Oi con Telefonica e Claro - TIM_Official : @Rita53204497 ciao, ti mettiamo in contatto con @TIM4UStefano per info e supporto. Buona giornata da TIM! - TIM_Official : @GiosuPanariell1 ciao, ti mettiamo in contatto con @TIM4ULuca, ti darà supporto. Buona giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Tim con Tim con Telefonica e Claro conquista Oi, vale 2,8 mld - Ultima Ora Agenzia ANSA claro tim oi

TIM Brasil conquista con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Lo fa sapere TIM sottolineando in una nota che l'offerta presentata dalla sua controllata brasiliana ... In difesa dell'ultramaratona: con regole e strutture sarà ancora più credibile

Il dibattito su quale sia la reale qualità di queste gare lunghe si è fatto sempre più acceso, con divisioni tra chi crede che solo le ... TIM Brasil conquista con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Lo fa sapere TIM sottolineando in una nota che l'offerta presentata dalla sua controllata brasiliana ...Il dibattito su quale sia la reale qualità di queste gare lunghe si è fatto sempre più acceso, con divisioni tra chi crede che solo le ...