Simone Inzaghi | “Ottimo primo tempo | abbiamo provato a vincere in tutti i modi Veniamo da un tour de force”

Dopo il deludente pari di Benevento, Simone Inzaghi ha parlato così a DAZN nel post-partita:"I ragazzi hanno provato a vincere in tutti i modi, anche se non dovevamo prendere gol sul finale del primo tempo e dovevamo farne un altro. Di contro abbiamo trovato una quadra in salute, che ci ha dato filo da torcere e con buoni giocatori. abbiamo fatto un Ottimo primo tempo ma qualcosa ci manca perchè dopo un primo tempo così e dopo un palo non puoi andare al riposo sull'1-1.Squadra scarica? Dopo quel primo tempo era difficile ripetersi, ma abbiamo avuto qualche occasione anche nella ...

