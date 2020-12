Rientro in sicurezza il 7 gennaio e PCTO: il MI convoca i sindacati il 17 e 18 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Nei prossimi giorni il Ministero dell’Istruzione incontrerà le Organizzazioni sindacali per discutere di PCTO e di Rientro in sicurezza nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) Nei prossimi giorni il Ministero dell’Istruzione incontrerà le Organizzazioni sindacali per discutere die diinnelle scuole. L'articolo .

AdamoBernardi : RT @FI_Toscana: Rientro a #scuola il 7 gennaio, gli #studenti in piazza a #Pontassieve: “Non c’è sicurezza a scuola se non c’è sui #traspor… - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: 'La mensa in Italia esiste per un numero limitato di #scuole. Se facciamo entrare i ragazzi alle 10, non abbiamo la possibil… - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: #Scuola e trasporti, il ruolo dei prefetti 'Uno dei passaggi fondamentali è fare in modo che i cittadini siano informati per… - eleonorarada : RT @Radio1Rai: 'La mensa in Italia esiste per un numero limitato di #scuole. Se facciamo entrare i ragazzi alle 10, non abbiamo la possibil… - Radio1Rai : 'La mensa in Italia esiste per un numero limitato di #scuole. Se facciamo entrare i ragazzi alle 10, non abbiamo la… -