Pippa Middleton è incinta, arriva un altro cuginetto per i principini (Foto) (Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora un’altra notizia non ufficiale ma sembrano tutti sicuri che Pippa Middleton sia in dolce attesa (Foto). Pippa Middleton è incinta del suo secondo figlio, la sorella di Kate Middleton è già mamma del piccolo Arthur che ha 2 anni. A dare la notizia della gravidanza e di questo meraviglioso regalo sotto l’albero di Natale è Page Six che cita fonti molto vicine alla zia dei principini George, Charlotte e Louis. La sorella della duchessa di Cambridge è diventata famosa il giorno del royal wedding, il giorno del sì di Kate e William. Un’atmosfera da favola e Pippa Middleton che senza volerlo ha rischiato di oscurare la bellezza e l’abito della sposa con il suo vestito bianco e aderente. Successivamente non ha mai dato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora un’altra notizia non ufficiale ma sembrano tutti sicuri chesia in dolce attesa ().del suo secondo figlio, la sorella di Kateè già mamma del piccolo Arthur che ha 2 anni. A dare la notizia della gravidanza e di questo meraviglioso regalo sotto l’albero di Natale è Page Six che cita fonti molto vicine alla zia deiGeorge, Charlotte e Louis. La sorella della duchessa di Cambridge è diventata famosa il giorno del royal wedding, il giorno del sì di Kate e William. Un’atmosfera da favola eche senza volerlo ha rischiato di oscurare la bellezza e l’abito della sposa con il suo vestito bianco e aderente. Successivamente non ha mai dato ...

