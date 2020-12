Parma, Liverani: «Ci teniamo a vincere e dare continuità» (Di martedì 15 dicembre 2020) È la vigilia di Parma-Cagliari. Il mister dei ducali Fabio Liverani ha analizzato il match di domani nella solita conferenza pre gara È la vigilia del match infrasettimanale Parma-Cagliari. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della gara da parte di mister Di Francesco e poco fa anche il tecnico dei ducali Liverani ha analizzato, assieme ai giornalisti, lo scontro del Tardini in programma domani sera. Ecco le sue dichiarazioni. ELEMENTI INSOSTITUIBILI – «Elementi insostituibili ce ne sono in ogni squadra ed è un merito che si prendono i vari giocatori negli allenamenti e nelle partite. Ci sono giocatori che dimostrano di essere importanti e di fare bene e l’allenatore valuta ciò che vede, in questo identikit subentra la parte tattica e di carisma. Nella nostra formazione, sia per scelta che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) È la vigilia di-Cagliari. Il mister dei ducali Fabioha analizzato il match di domani nella solita conferenza pre gara È la vigilia del match infrasettimanale-Cagliari. Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della gara da parte di mister Di Francesco e poco fa anche il tecnico dei ducaliha analizzato, assieme ai giornalisti, lo scontro del Tardini in programma domani sera. Ecco le sue dichiarazioni. ELEMENTI INSOSTITUIBILI – «Elementi insostituibili ce ne sono in ogni squadra ed è un merito che si prendono i vari giocatori negli allenamenti e nelle partite. Ci sono giocatori che dimostrano di essere importanti e di fare bene e l’allenatore valuta ciò che vede, in questo identikit subentra la parte tattica e di carisma. Nella nostra formazione, sia per scelta che ...

FcInterNewsit : Parma rimontato due volte a San Siro, Liverani: 'Partite diverse, con l'Inter c'era pressione forte' - sowmyasofia : Cagliari, Di Francesco suona la carica: “A Parma è ora di far punti” - CentotrentunoC : #CAGLIARI???? Una sfida nella sfida quella tra l'allenatore rossoblù e il tecnico del #Parma che in estate sembrava… - MoliPietro : Cagliari, Di Francesco suona la carica: “A Parma è ora di far punti” - sportface2016 : #ParmaCagliari - Le parole di #Liverani alla vigilia -