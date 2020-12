“On Pointe – Sogni in ballo”: la docuserie sul mondo della danza (Di martedì 15 dicembre 2020) Racconta una stagione della School of American Ballet (SAB) di New York Arriva, sulla piattaforma Disney +, una docuserie sul mondo della danza, disponibile dal 18 dicembre. “On Pointe – Sogni di ballo“, questo il suo nome, racconta una stagione nella School of American Ballet (SAB) di New York, celebre in tutto il mondo. Una finestra su un mondo fatto di dedizione e sacrifici con accesso a una delle principali istituzioni di danza classica giovanile del mondo. La serie racconta le vite degli allievi, dagli 8 ai 18 anni, che inseguono il loro sogno di diventare ballerini. Mentre gli studenti più grandi provenienti da tutto il paese si allenano rigorosamente per le loro carriere ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Racconta una stagioneSchool of American Ballet (SAB) di New York Arriva, sulla piattaforma Disney +, unasul, disponibile dal 18 dicembre. “Ondi“, questo il suo nome, racconta una stagione nella School of American Ballet (SAB) di New York, celebre in tutto il. Una finestra su unfatto di dedizione e sacrifici con accesso a una delle principali istituzioni diclassica giovanile del. La serie racconta le vite degli allievi, dagli 8 ai 18 anni, che inseguono il loro sogno di diventare ballerini. Mentre gli studenti più grandi provenienti da tutto il paese si allenano rigorosamente per le loro carriere ...

