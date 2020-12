Natale a Napoli, torna la Tombola Vajassa online (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anche per questo Natale 2020 torna la Tombola dei femminielli più irriverente e divertente di tutta Napoli, ovviamente in versione online così da poter giocare comodamente da casa in tutta sicurezza. Si gioca da casa ma il bravissimo femminiello farà in modo di “entrare” nelle vostre case in modo da ricreare l’atmosfera che tanto contraddistingue questo gioco spettacolo. Per chi non la conoscesse la Tombola Vajassa è la spettacolarizzazione del gioco della Tombola così come viene giocato nei “bassi” dei quartieri più popolari ( e per questo più coloriti ) di Napoli esclusivamente da femminielli e donne ( anche se alla Tombola Vajassa possono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche per questo2020ladei femminielli più irriverente e divertente di tutta, ovviamente in versionecosì da poter giocare comodamente da casa in tutta sicurezza. Si gioca da casa ma il bravissimo femminiello farà in modo di “entrare” nelle vostre case in modo da ricreare l’atmosfera che tanto contraddistingue questo gioco spettacolo. Per chi non la conoscesse laè la spettacolarizzazione del gioco dellacosì come viene giocato nei “bassi” dei quartieri più popolari ( e per questo più coloriti ) diesclusivamente da femminielli e donne ( anche se allapossono ...

elleinthenet : Circa tre anni fa ero a Napoli e come al solito mi sono fermata a leggere i biglietti sull'albero di Natale in staz… - corrmezzogiorno : #Napoli Un Natale da paura (in famiglia) E. Cicelyn - ansacalciosport : Calcio: medico Napoli, rientro Osimhen spero prima di Natale. 'Migliora ma serve prudenza per evitare altri traumi… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: medico Napoli, rientro Osimhen spero prima di Natale 'Migliora ma serve prudenza per evitare altri traumi al rientro' - angiuoniluigi : RT @serpicofra: ?? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Il Natale con zona rossa ??[LEGGI: -