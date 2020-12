Napoli, Milik è un rebus. Mentre per Llorente… (Di martedì 15 dicembre 2020) Napoli - Due centravanti così, grandi e grossi, mica si trovano per caso, in giro...E ora che il mercato riaprirà, e ormai ci siamo, qualcosa dovrà pur succedere. Fernando Llorente ha una storia tutta ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 dicembre 2020)- Due centravanti così, grandi e grossi, mica si trovano per caso, in giro...E ora che il mercato riaprirà, e ormai ci siamo, qualcosa dovrà pur succedere. Fernando Llorente ha una storia tutta ...

cn1926it : #Calciomercato #Napoli, #Milik e #Llorente in partenza: #Malcuit e #Ghoulam possono restare - sportli26181512 : Napoli, Milik è un rebus. Mentre per Llorente…: L'attaccante polacco è in bilico per l'Europeo e cerca una squadra… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sportitalia, Pedullà: ”Llorente? La Samp ci sta riprovando, ma lui vuol… - areanapoliit : Napoli, De Laurentiis furioso con Milik. Non scenderà a patti con il polacco. Ultime su Maksimovic e Malcuit - MondoNapoli : Pedullà: 'Milik-Napoli storia disastrosa! Questa la situazione' - -