Top Lozano(Napoli) con il suo ingresso in campo, all'inizio del secondo tempo, il Napoli cambia musica e passo. Realizza, di testa, il goal del momentaneo pareggio ed offre un delizioso assist a Petagna per il goal del meritato successo azzurro. E' l'uomo in più del Napoli. Un giocatore rinato rispetto a quello visto, poco e male, lo scorso campionato. Barella(Inter) è l'uomo partita della Sardegna Arena. Nel primo tempo cerca un eurogol di mezza rovesciata. Nella ripresa sale in cattedra e realizza un goal ed un assist da manuale. Mkhitaryan(Roma) è l'uomo in più di una Roma perfetta. Lo spettacolo offerto dai giallorossi al Dall'Ara passa quasi tutto dai suoi piedi.

napolista : #Lozano è l’uomo in più del #Napoli Top e flop dell’11esima giornata. Barella e Mkhitaryan chiudono le rispettive… - MondoNapoli : Lozano è l'uomo partita per tutti i quotidiani sportivi: i voti del messicano - - merolla_enzo : #Lozano Sì fa il mazzo tanto, salta l'uomo, è veloce, è tecnico, fa gol e li fa fare, ed è soprattutto efficace .… - camila_healing : RT @myownblue: Diciamolo chiaramente. Lozano è imprescindibile, ora come ora. Da solo ha fatto più di quanto abbia fatto tutta la squadra.… - camila_healing : RT @zHenjo_SJF: La risolve #Petagna ma l'uomo che ha dato la svolta alla partita è l'imprendibile #Lozano che prima segna il pareggio e poi… -

