Leeds, Bielsa: “Non rivelerò più i convocati in conferenza” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Non c’era niente di sbagliato. Sarebbe sbagliato pensare che conoscere gli undici del tuo avversario ti dia un vantaggio importante“. Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, risponde così a David Moyes in merito alla stoccata del tecnico che aveva definito un ‘bluff’ la formazione data dal Loco in conferenza pre West Ham-Leeds. “Per me non è così – ha aggiunto -. D’ora in poi, e per evitare qualsiasi tipo di attacco, non risponderò alle domande sui giocatori che possono o non possono giocare nel fine settimana“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Non c’era niente di sbagliato. Sarebbe sbagliato pensare che conoscere gli undici del tuo avversario ti dia un vantaggio importante“. Marcelo, tecnico del, risponde così a David Moyes in merito alla stoccata del tecnico che aveva definito un ‘bluff’ la formazione data dal Loco inpre West Ham-. “Per me non è così – ha aggiunto -. D’ora in poi, e per evitare qualsiasi tipo di attacco, non risponderò alle domande sui giocatori che possono o non possono giocare nel fine settimana“. SportFace.

"Non c'era niente di sbagliato. Sarebbe sbagliato pensare che conoscere gli undici del tuo avversario ti dia un vantaggio importante". Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, ris ...

Lo stacco imperioso dell'ex Torino e Juventus ha permesso al West Ham di superare in rimonta il Leeds di Bielsa nella sfida valida per la 12° giornata di Premier League. Seconda rete in campionato per ...