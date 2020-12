LEC Spring Split 2021 | ecco la data | si parte il 22 gennaio G2 favorita | ma la concorrenza è ampia

Leggi su esports247

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nonostante tutte le difficoltà derivate dalla pandemia di coronavirus, il 2020 si è rivelato comunque un anno entusiasmante per il campionato europeo di League of Legends. Anche per questo c’era molta attesa per conoscere le date della, che sono state comunicate proprio nelle scorse ore. La competizione esports prenderà il via venerdì 22. Tra le favorite c’è ovviamente G2 Esports, dominatrice del 2020, capace di portare a casa entrambi i trofei al termine dei playoff primaverili ed estivi. G2, in Europa, resta la squadra da battere, anche se bisognerà capire gli effetti dellanza di un giocatore eccellente come Luka “Perkz” Perkovi?, passato al team Cloud9. Tuttavia, G2 Esports è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di Martin “Rekkles” Larsson, ...