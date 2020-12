Jasmine Carrisi | “Ecco perché a The Voice Senior parlo poco”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)è fra le coach della prima edizione di The(le ultime due puntate sono previste venerdì 18 e domenica 20 dicembre) e, intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, ha spiegatorispetto agli altri giudici è quella che parla meno. “Voglio ascoltare gli altri, non mi va di prendere il sopravvento. Più che parlare tanto voglio imparare a seguire quello che dicono gli altri giudici“. Il sogno dinon è quello di lavorare in TV, ma vorrebbe seguire le orme del padre e vivere di musica, anche se non parteciperebbe mai ad un talent show, come confessato fra le pagine di TeleSette. “A TheOf Italy c’era stata l’esperienza simpatica di Roby Facchinetti e suo figlio Francesco ed è stata la stessa produzione a ...

Sta facendo molto parlare Jasmine Carrisi, figlia del noto cantante di Cellino San Marco, Al Bano, e di Loredana Lecciso. Questo grazie al suo esordio televisivo, affianco al papà, in The Voice Senior ...Jasmine Carrisi parla poco a The Voice Senior? Lei: "Non voglio prendere il sopravvento" Si avvicina il gran finale per The Voice Senior, il programma ...