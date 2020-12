Harry Houdini | Ben Affleck è nel cast | con che ruolo?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il regista, sceneggiatore e attore vincitore dell’Oscar Bensarà il protagonista del nuovo film della Disney, basato sul romanzo The Secret Life of: The Making of America’s First Superhero. il progetto è in sviluppo da diversi anni, poiché Trachtenberg ha firmato quando era in lavorazione a Lionsgate. Noah Oppenheim (Jackie) ha scritto la sceneggiatura del maestro illusionista. Cheavrà Ben? Tuttavia, in una svolta degna dello stessonon dovrebbe interpretare il personaggio del titolo. Secondo un rapporto successivo da SlashFilm,ha accettato di interpretare “un personaggio secondario che è una specie di agente” e potrebbe operare negli stessi ambienti di ...