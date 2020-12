Governo, Salvini ci riprova: «Al centrodestra mancherebbero pochi voti in Parlamento» (Di martedì 15 dicembre 2020) Matteo Salvini non lascia, anzi raddoppia. Non solo non abbandona l’ipotesi di un Governo diverso dall’attuale, ma prova pure a far di conto circa i numeri che occorrerebbero a sostenerlo. «Ci mancano pochi voti in Parlamento? Ci saranno venti persone di buona volontà. Noi scegliamo cinque cose da fare e ci diamo “x” mesi di tempo per farlo», dice dagli studi di Oggi è un altro giorno, su RaiUno. E per mostrare che fa sul serio, lancia un appello a chi è in sofferenza nell’area del Conte-bis. Tutti gli indizi portano ai renziani. È a loro forse che Salvini si rivolge quando avverte che «o c’è un Governo che governa o vi spostate». In tal caso, «c’è il centrodestra che è maggioranza nel Paese». Il leghista pensa ai renziani Forza Italia resta guardinga. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Matteonon lascia, anzi raddoppia. Non solo non abbandona l’ipotesi di undiverso dall’attuale, ma prova pure a far di conto circa i numeri che occorrerebbero a sostenerlo. «Ci mancanoin? Ci saranno venti persone di buona volontà. Noi scegliamo cinque cose da fare e ci diamo “x” mesi di tempo per farlo», dice dagli studi di Oggi è un altro giorno, su RaiUno. E per mostrare che fa sul serio, lancia un appello a chi è in sofferenza nell’area del Conte-bis. Tutti gli indizi portano ai renziani. È a loro forse chesi rivolge quando avverte che «o c’è unche governa o vi spostate». In tal caso, «c’è ilche è maggioranza nel Paese». Il leghista pensa ai renziani Forza Italia resta guardinga. ...

