George Pell | Grave se nel complotto ci fosse qualcuno del Vaticano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Come la salamandra del famoso romanzo di Morris West,è passato nella prova del fuoco e ne uscito indenne. E nonostante due condanne infamanti annullate per essere del tutto infondate dall’Alta Corte australiana, e oltre 400 giorni scontati in carcere, ritrovo a Roma lo stesso identico uomo che per prima intervistai nel 2014 quando stava appena iniziando il processo della riforma delle finanze vaticane ed era al massimo del suo potere. Non vedo scatoloni. Infatti Il cardinale non sta affatto traslocando.continuerà ad abitare a lungo nel suo appartamento in. Non è tornato a fine settembre per fare i pacchi e rientrarsene in Australia, come pure aveva dichiarato il segretario di Stato , cardinale Pietro Parolin. Non ha incarichi di Curia, ma se e quando lo riterrà ...