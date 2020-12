Genoa: infortunio per Pandev, non ci sarà contro il Milan (Di martedì 15 dicembre 2020) Niente Genoa-Milan per Goran Pandev. Il macedone, alle prese con una lombalgia, non prenderà parte al match del Luigi Ferraris, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Vanno verso una convocazione, invece, Domenico Criscito e Milan Badelj. I due sono rientrati da poco in gruppo, ma dovrebbero essere della partita. Il match è in programma mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Nienteper Goran. Il macedone, alle prese con una lombalgia, non prenderà parte al match del Luigi Ferraris, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Vanno verso una convocazione, invece, Domenico Criscito eBadelj. I due sono rientrati da poco in gruppo, ma dovrebbero essere della partita. Il match è in programma mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45. SportFace.

Niente Genoa-Milan per Goran Pandev. Il macedone, alle prese con una lombalgia, non prenderà parte al match del Luigi Ferraris, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Roma, Fonseca sorride: Mancini c'è e Kumbulla non ha lesioni

È una corsa a ostacoli il campionato di Paulo Fonseca: dagli infortuni, al Covid, passando per fastidiose squalifiche. Come quella a Cristante fermato dal giudice sportivo per una giornata ... Niente Genoa-Milan per Goran Pandev. Il macedone, alle prese con una lombalgia, non prenderà parte al match del Luigi Ferraris, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.È una corsa a ostacoli il campionato di Paulo Fonseca: dagli infortuni, al Covid, passando per fastidiose squalifiche. Come quella a Cristante fermato dal giudice sportivo per una giornata ...