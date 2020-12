Forse non hai giocato… To the Moon (Di martedì 15 dicembre 2020) La rubrica del martedì torna anche questa settimana con un nuovo titolo da consigliarvi. Oggi parliamo di To the Moon. Un po’ di informazioni… To the Moon è un’avventura grafica sviluppata da Freebird Games per PC nel 2011.Successivamente è stata anche realizzata una versione per mobile.Si tratta di un titolo indipendente sviluppato con RPG Maker.Il gioco ha ricevuto critiche molto positive, tanto da essere definito un piccolo capolavoro.A essere lodate sono state in particolare la trama, aspetto su cui gira tutto il titolo essendo una sorta di visual novel con elementi punta e clicca, e la colonna sonora. Menù principale – Photo credit: webTrama Il titolo comincia con l’arrivo dei dottori Rosalene e Watts presso l’abitazione di Johnny Wyles, un anziano a cui devono esaudire un desiderio. I due infatti lavorano per la Sigmund Agency of Life ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) La rubrica del martedì torna anche questa settimana con un nuovo titolo da consigliarvi. Oggi parliamo di To the. Un po’ di informazioni… To theè un’avventura grafica sviluppata da Freebird Games per PC nel 2011.Successivamente è stata anche realizzata una versione per mobile.Si tratta di un titolo indipendente sviluppato con RPG Maker.Il gioco ha ricevuto critiche molto positive, tanto da essere definito un piccolo capolavoro.A essere lodate sono state in particolare la trama, aspetto su cui gira tutto il titolo essendo una sorta di visual novel con elementi punta e clicca, e la colonna sonora. Menù principale – Photo credit: webTrama Il titolo comincia con l’arrivo dei dottori Rosalene e Watts presso l’abitazione di Johnny Wyles, un anziano a cui devono esaudire un desiderio. I due infatti lavorano per la Sigmund Agency of Life ...

CarloCalenda : Puoi sostenere il lockdown o puoi autorizzare negozi e spostamenti. Ma se ne decidi una e poi ne chiedi un’altra...… - fabiochiusi : La quantità di cose che non potete fare, ora, senza Google è forse la migliore misura del suo reale potere. - LauraPausini : “Quando essere invisibile, è peggio che non vivere”. Avvicinandoci al Natale, sento molto queste parole di #IoSi.… - doluccia16 : RT @mircoDmirco: Il presepe in Piazza San Pietro? Il presepe a me piace molto ma non piace questo stile. Forse i bambini hanno paura davant… - willycuba65 : @FedroA23 a me personalmente no, forse perché sono abituato ad un altro tipo di gesto di beneficenza, ma capisco ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse non Circolo ACLI San Silvestro: “Il 2020? Un anno che forse non ci mancherà” Senigallia Notizie Al via la campagna in difesa dei medici di famiglia: «Non mandarci all’inferno. Già ci siamo»

La FIMMG Napoli scende in campo in difesa dei medici di famiglia, e lo fa con una campagna di sensibilizzazione che partirà dalle strade e dagli studi degli stessi medici di famiglia. Dal 21 dicembre ... Di Francesco, andiamo a riprenderci i punti persi

Attenzione al Parma che ha fatto tremare la capolista. "Va preso con le molle: è una squadra fisica, solida, forte di testa, con un giocatore da circoletto rosso come Gervinho, forse non continuo ma ... La FIMMG Napoli scende in campo in difesa dei medici di famiglia, e lo fa con una campagna di sensibilizzazione che partirà dalle strade e dagli studi degli stessi medici di famiglia. Dal 21 dicembre ...Attenzione al Parma che ha fatto tremare la capolista. "Va preso con le molle: è una squadra fisica, solida, forte di testa, con un giocatore da circoletto rosso come Gervinho, forse non continuo ma ...