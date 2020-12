Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani (Cnr): «Bisogna chiudere. Il Black Friday è il motivo per cui la curva non migliora» (Di martedì 15 dicembre 2020) Il numero dei decessi non migliora e la curva dei positivi non si abbassa. Anche il numero dei nuovi ingressi nelle terapie intensive rimane preoccupante. A dieci giorni dal Natale, la situazione Coronavirus in Italia è talmente in bilico che anche il governo – inizialmente più incline a deroghe per i giorni di festa – si sta convincendo che non sia il caso di rischiare. Anche oggi, 15 dicembre, a due mesi esatti dall’inizio della seconda ondata, in Italia si sono registrati 846 decessi e 14.844 nuovi positivi. Open ha chiesto al professor Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, di provare a capire a che punto siamo in Italia con l’epidemia. Professor Sebastiani, cosa ci dicono le sue previsioni? Quando caleranno i decessi? « I morti sono ancora tanti ma il trend è chiaro. Il ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Il numero dei decessi none ladei positivi non si abbassa. Anche il numero dei nuovi ingressi nelle terapie intensive rimane preoccupante. A dieci giorni dal Natale, la situazionein Italia è talmente in bilico che anche il governo – inizialmente più incline a deroghe per i giorni di festa – si sta convincendo che non sia il caso di rischiare. Anche oggi, 15 dicembre, a due mesi esatti dall’inizio della seconda ondata, in Italia si sono registrati 846 decessi e 14.844 nuovi positivi. Open ha chiesto al professor Giovanni, matematico del Cnr, di provare a capire a che punto siamo in Italia con l’epidemia. Professor, cosa ci dicono le sue previsioni? Quando caleranno i decessi? « I morti sono ancora tanti ma il trend è. Il ...

