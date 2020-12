"Ci sarà la terza ondata, gennaio e febbraio saranno i mesi più duri" (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - "Il Sars Cov 2 muta, ma finora le mutazioni non hanno alcun impatto né a livello clinico né sull'efficacia del vaccino. Sono scandalizzato del fatto che in metà mondo abbiano già iniziato a vaccinare, mentre da noi se tutto va bene pensano di iniziare il 15 gennaio". Lo ha detto Mario Clerici, ordinario di Immunologia all'Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, ospite del programma "L'imprenditore e gli altri", su Cusano Italia Tv. "Folle che l'Ema - ha aggiunto l'esperto - si convochi il 29 dicembre, non possiamo perdere due mesi. In Italia, anziché partire con i vaccini, pensiamo ai centri primula, all'estetica, sono allibito. Il vaccino deve essere obbligatorio. A San Marino vogliono far pagare le cure a chi non si vaccina, lo ritengo giustissimo". Per Clerici, la "terza ... Leggi su agi (Di martedì 15 dicembre 2020) AGI - "Il Sars Cov 2 muta, ma finora le mutazioni non hanno alcun impatto né a livello clinico né sull'efficacia del vaccino. Sono scandalizzato del fatto che in metà mondo abbiano già iniziato a vaccinare, mentre da noi se tutto va bene pensano di iniziare il 15". Lo ha detto Mario Clerici, ordinario di Immunologia all'Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi, ospite del programma "L'imprenditore e gli altri", su Cusano Italia Tv. "Folle che l'Ema - ha aggiunto l'esperto - si convochi il 29 dicembre, non possiamo perdere due. In Italia, anziché partire con i vaccini, pensiamo ai centri primula, all'estetica, sono allibito. Il vaccino deve essere obbligatorio. A San Marino vogliono far pagare le cure a chi non si vaccina, lo ritengo giustissimo". Per Clerici, la "...

