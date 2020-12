Calciomercato Milan – Condò: “Donnarumma? Raiola è in difficoltà…” (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Il giornalista Paolo Condò, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Il giornalista Paolo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del rinnovo di GianluigiPianeta

PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Condò: '#Donnarumma? #Raiola è in difficoltà...' - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli TMW – Milan, previsto un incontro per il rinnovo con Calhanoglu: la situazione: T… - yassine13880342 : RT @CampoFattore: #Milan: confermato per domani l'incontro con l'agente di Calhanoglu per parlare del rinnovo #Calciomercato #SerieA - CampoFattore : #Milan: confermato per domani l'incontro con l'agente di Calhanoglu per parlare del rinnovo #Calciomercato #SerieA - stefanozana : RT @Gazzetta_it: Rinnovo #Calhanoglu, #Maldini e Massara incontreranno l'agente prima di #GenoaMilan -