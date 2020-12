Cairo: “Belotti è un esempio, ma non può fare tutto da solo. La squadra deve dare di più” (Di martedì 15 dicembre 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo i pessimi risultati recenti della squadra granata:“Oggi è molto importante che i calciatori siano uomini. E dimostrino di avere quegli attributi che è importante avere nei momenti difficili. La società è sempre stata molto vicina alla squadra e lo è tutt’ora. Oggi la squadra deve dare qualcosa di più. Belotti è un esempio, però non può bastare un solo uomo, è molto importante che la squadra sia un tutt’uno. I calciatori e noi non possiamo fare delle figure quali abbiamo fatto nelle ultime undici partite. E’ inaudito”. Foto: Torino Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Urbano, presidente del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dopo i pessimi risultati recenti dellagranata:“Oggi è molto importante che i calciatori siano uomini. E dimostrino di avere quegli attributi che è importante avere nei momenti difficili. La società è sempre stata molto vicina allae lo è tutt’ora. Oggi laqualcosa di più.è un, però non può bastare unuomo, è molto importante che lasia un tutt’uno. I calciatori e noi non possiamodelle figure quali abbiamo fatto nelle ultime undici partite. E’ inaudito”. Foto: Torino Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

