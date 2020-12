Benevento-Lazio, i convocati di Simone Inzaghi: out Acerbi (Di martedì 15 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida che vedrà la sua Lazio opposta al Benevento guidato dal fratello Filippo. Pesa l’assenza al centro della difesa per Francesco Acerbi, in attacco per due maglie Immobile, Caicedo e Correa. Di seguito la lista dei biancocelesti a disposizione. Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Adeagbo, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Anderson, Cataldi, Czyz, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020)ha diramato l’elenco deiper la sfida che vedrà la suaopposta alguidato dal fratello Filippo. Pesa l’assenza al centro della difesa per Francesco, in attacco per due maglie Immobile, Caicedo e Correa. Di seguito la lista dei biancocelesti a disposizione. Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Adeagbo, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Anderson, Cataldi, Czyz, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro. SportFace.

