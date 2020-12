A Milano apre un nuovo acceleratore per le startup del fintech (Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente di Cdp Gorno Tempini e l’ad Palermo (Foto Cdp)Una nuova sede a Milano aperta e al servizio dell’imprenditoria lombarda, ma soprattutto un acceleratore inaugurato per sostenere le migliori startup del fintech e dell’insurtech. Cassa depositi e prestiti rinnova i suoi uffici di Milano e scommette sul digitale per sostenere la ripresa post Covid-19. “La nostra priorità è sul mondo dell’innovazione: un sostegno non solo finanziario, ma in capitale umano per un settore che diventerà snodo centrale in Europa e nel mondo”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, aprendo virtualmente le porti dell’acceleratore. La sede milanese della Cassa, all’interno degli uffici già esistenti di Cdp in via San Marco, diventerà un punto di accesso ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) Il presidente di Cdp Gorno Tempini e l’ad Palermo (Foto Cdp)Una nuova sede aaperta e al servizio dell’imprenditoria lombarda, ma soprattutto uninaugurato per sostenere le miglioridele dell’insurtech. Cassa depositi e prestiti rinnova i suoi uffici die scommette sul digitale per sostenere la ripresa post Covid-19. “La nostra priorità è sul mondo dell’innovazione: un sostegno non solo finanziario, ma in capitale umano per un settore che diventerà snodo centrale in Europa e nel mondo”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo,ndo virtualmente le porti dell’. La sede milanese della Cassa, all’interno degli uffici già esistenti di Cdp in via San Marco, diventerà un punto di accesso ...

L'operazione di Cdp per l'innovazione in ambito finanziario e assicurativo. Nel programma di accelerazione entreranno 50 startup in tre anni. Per le migliori ticket da 200mila euro ...

MILANO (ITALPRESS) – McDonald's continua a investire sul sistema economico, sociale e territoriale dell'Italia: nel 2019 sono stati immessi nel sistema Paese 1,4 miliardi di euro, pari allo 0,1% del P ...