Virginia Raggi a processo per falso documentale: “Sono serena” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Va a processo il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a causa del falso documentale. Il primo cittadino afferma però sicuro: “Sono serena”. Virginia Raggi (web source)Una dichiarazione lasciata spontaneamente dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, in meno al processo d’Appello per falso in relazione alla nomina, la quale è stata poi ritirata, di Renato Marra. Quest’ultimo infatti è stato ‘piazzato’ a capo del Dipartimento del Turismo di Roma capitale. Il tutto durante l’autunno di ben 4 anni fa, nel 2016. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con ... Leggi su kronic (Di lunedì 14 dicembre 2020) Va ail sindaco di Roma,, a causa del. Il primo cittadino afferma però sicuro:(web source)Una dichiarazione lasciata spontaneamente dalla sindaca di Roma,, in meno ald’Appello perin relazione alla nomina, la quale è stata poi ritirata, di Renato Marra. Quest’ultimo infatti è stato ‘piazzato’ a capo del Dipartimento del Turismo di Roma capitale. Il tutto durante l’autunno di ben 4 anni fa, nel 2016. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con ...

marcotravaglio : PROCESSO ALLE INVENZIONI C’è solo un processo più inutile di quello di Catania a Salvini per il blocco della nave G… - virginiaraggi : Ieri mattina sono stata a San Basilio, nella periferia est di Roma. Nell’area verde di piazza Aldo Bozzi, in occasi… - virginiaraggi : Anche nel mercato Borgo Ticino, nel Municipio XIII, abbiamo inaugurato una macchinetta mangiaplastica! In questo me… - MassimoChiaram7 : RT @virginiaraggi: Questa mattina a San Basilio per partecipare al progetto itinerante di Solidarietà Con-divisa, DonatoriNati della Polizi… - marcellone8 : RT @carlakak: NOVEMBRE 2016: V.Raggi è appena diventata Sindaca e Roma, sotterrata da tonnellate di monnezza ed in mano ai Clan mafiosi ris… -