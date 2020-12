Una nuova combinazione di farmaci contro il Covid-19

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladi baricitinib, un farmaco antinfiammatorio, e remdesivir, un antivirale, ha ridotto il tempo di recupero per le persone ospedalizzate con-19, secondo i risultati degli studi clinici pubblicati sul New England Journal of Medicine. Lo studio è stato sostenuto dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), parte del National Institutes of Health. La sperimentazione clinica è la seconda iterazione del NIH Adaptive-19 Treatment Trial (ACTT-2), un protocollo di studio per valutare le terapie sulle persone ricoverate in ospedale con-19. Remdesivir è un trattamento antivirale ad ampio spettro sviluppato da Gilead Sciences, Inc. Baricitinib ed è stato scoperto da Incyte, e concesso in licenza a Eli Lilly and Company. È approvato in più di 70 paesi come ...