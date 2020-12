Tinder 2020, trend e bilancio di un anno di swipe (Di lunedì 14 dicembre 2020) Com’è andato Tinder quest’anno? Il 2020 è certo un anno particolarmente ostico per chi cerca nuovi incontri, anche se, in un certo senso, le app di dating sono stati uno strumento più che mai utile per sviluppare relazioni, assolutamente virtuali, in attesa di poterle coltivare poi “dal vivo” – sempre all’insegna della speranza ribadita dal successo delle Internet Couple. I dati di Tinder 2020, in particolare, raccontano che, nonostante i lockdown e tutte le difficoltà della pandemia, è la Generazione Z quella che ha dimostrato una maggiore capacità di adattamento. Prima di tutto, durante il primo lockdown gli swipe tra i membri sotto i 25 anni sono aumentati del 67 per cento, registrando il più alto incremento a livello globale. Proprio dalla Gen Z, dunque, arrivano i ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Com’è andatoquest’? Ilè certo unparticolarmente ostico per chi cerca nuovi incontri, anche se, in un certo senso, le app di dating sono stati uno strumento più che mai utile per sviluppare relazioni, assolutamente virtuali, in attesa di poterle coltivare poi “dal vivo” – sempre all’insegna della speranza ribadita dal successo delle Internet Couple. I dati di, in particolare, raccontano che, nonostante i lockdown e tutte le difficoltà della pandemia, è la Generazione Z quella che ha dimostrato una maggiore capacità di adattamento. Prima di tutto, durante il primo lockdown glitra i membri sotto i 25 anni sono aumentati del 67 per cento, registrando il più alto incremento a livello globale. Proprio dalla Gen Z, dunque, arrivano i ...

