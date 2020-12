Striscia la Notizia, l’inviato è stato condannato al carcere (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il tribunale di Bari ha condannato l’ex inviato di Striscia la Notizia Domenica De Pasquale (in arte Mingo) a 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di truffa, falso e diffamazione. Avrebbe prodotto falsi servizi andati in onda tra il 2012 e il 2013 relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, all’insaputa del noto tg satirico di Antonio Ricci. Mingo condannato insieme alla moglie Mingo è stato condannato dal tribunale di Bari insieme alla moglie Corinna Martino, amministratore unico della Mec Produzioni srl di cui il marito era socio. Secondo l’accusa, l’ex inviato avrebbe truffato Mediaset facendosi pagare alcuni servizi relativi a vicende inventate ma spacciate per vere e facendosi rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. La moglie, invece, è stata ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il tribunale di Bari hal’ex inviato dilaDomenica De Pasquale (in arte Mingo) a 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di truffa, falso e diffamazione. Avrebbe prodotto falsi servizi andati in onda tra il 2012 e il 2013 relativi a fatti inventati ma spacciati per veri, all’insaputa del noto tg satirico di Antonio Ricci. Mingoinsieme alla moglie Mingo èdal tribunale di Bari insieme alla moglie Corinna Martino, amministratore unico della Mec Produzioni srl di cui il marito era socio. Secondo l’accusa, l’ex inviato avrebbe truffato Mediaset facendosi pagare alcuni servizi relativi a vicende inventate ma spacciate per vere e facendosi rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. La moglie, invece, è stata ...

