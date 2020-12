Striscia la Notizia, arriva la condanna per truffa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un anno e due mesi di reclusione: è questa la pena stabilita dal Tribunale di Bari per Domenico De Pasquale (in arte Mingo), ex inviato di ‘Striscia la Notizia’. E comn lui è stata condannata anche la moglie Corinna Martino, saministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui Mingo era socio, per i reati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un anno e due mesi di reclusione: è questa la pena stabilita dal Tribunale di Bari per Domenico De Pasquale (in arte Mingo), ex inviato di ‘la’. E comn lui è statata anche la moglie Corinna Martino, saministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui Mingo era socio, per i reati L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - LaStampa : Falsi servizi per "Striscia la Notizia", l'ex inviato Mingo e la moglie condannati per truffa e diffamazione - repubblica : 'Falsi servizi per Striscia la notizia': condannati l'ex inviato Mingo e la moglie