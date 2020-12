Serie A, sarà Massa l’arbitro di Inter-Napoli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Designato l’arbitro di Inter-Napoli In vista della dodicesima giornata della Serie A in programma tra martedì e giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Napoli, in programma per mercoledì 16 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Davide Massa. Il fischietto di Imperia sarà assistito da Meli e Alassio; il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR Calvarese e Del Giovane all’AVAR. NTER – Napoli h. 20.45MassaMELI – ALASSIOIV: FOURNEAUVAR: CALVARESEAVAR: DEL GIOVANE L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) DesignatodiIn vista della dodicesima giornata dellaA in programma tra martedì e giovedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per mercoledì 16 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalDavide. Il fischietto di Imperiaassistito da Meli e Alassio; il quarto uomoFourneau. Al VAR Calvarese e Del Giovane all’AVAR. NTER –h. 20.45MELI – ALASSIOIV: FOURNEAUVAR: CALVARESEAVAR: DEL GIOVANE L'articolo proviene damagazine.

