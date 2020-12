Serie A, rinascita e fiducia del Crotone: determinanti i prossimi scontri (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il primo, caldo, raggio di sole sulle spiagge della Serie A per il Crotone. Dopo la vittoria convincente contro lo Spezia, i ragazzi di Giovanni Stroppa cercano il bis per mettere in cascina punti salvezza. I quattro gol di sabato possono essere l’inizio di una nuova stagione per i “Pitagorici” che distano solo quattro punti dalla zona salvezza. Il turno infrasettimanale vede tutte le altre contendenti affrontare sfide importanti. Di fronte, i rossoblu avranno l’Udinese di Luca Gotti, ovvero una delle rivali nella corsa verso la permanenza in massima Serie. Turno infrasettimanale: il Crotone deve sfruttare l’occasione Milan, Roma e Sassuolo. Sono queste le rispettive sfidanti di Genoa, Torino e Fiorentina nel prossimo turno di campionato. Tre partite impegnative in cui la favorita è abbastanza palese. Il Milan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il primo, caldo, raggio di sole sulle spiagge dellaA per il. Dopo la vittoria convincente contro lo Spezia, i ragazzi di Giovanni Stroppa cercano il bis per mettere in cascina punti salvezza. I quattro gol di sabato possono essere l’inizio di una nuova stagione per i “Pitagorici” che distano solo quattro punti dalla zona salvezza. Il turno infrasettimanale vede tutte le altre contendenti affrontare sfide importanti. Di fronte, i rossoblu avranno l’Udinese di Luca Gotti, ovvero una delle rivali nella corsa verso la permanenza in massima. Turno infrasettimanale: ildeve sfruttare l’occasione Milan, Roma e Sassuolo. Sono queste le rispettive sfidanti di Genoa, Torino e Fiorentina nel prossimo turno di campionato. Tre partite impegnative in cui la favorita è abbastanza palese. Il Milan ...

AssuntaLecce : @CocuCha05 @LoperzDuque @DTural Di balca non c'è ne facciamo un cazz0, non serve nella serie, anche perché lui ama… - granata70 : Comunque per quei tifosi nichilisti e sfigati che è meglio la B, ricordo che restare in serie A è la base di qualsi… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Il fallimento al #Genoa e la rinascita nel #Verona sulle orme di #Gasp: #Juric ora è il miglior allenatore della Serie A? htt… - sportli26181512 : Fallimento al Genoa, rinascita a Verona nel solco di Gasp: Juric ora è il miglior allenatore della Serie A. E il me… - cmdotcom : Il fallimento al #Genoa e la rinascita nel #Verona sulle orme di #Gasp: #Juric ora è il miglior allenatore della Se… -