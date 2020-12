"Sei un orco che rutta", "Mi fai pena". Vauro lo insulta, Salvini lo umilia: pazzesca rissa in tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Matteo Salvini e Vauro Senesi se ne dicono di ogni. Teatro dello scontro L'Aria di domenica, il programma di Myrta Merlino su La7. Qui il leader della Lega è stato intervistato in merito al caso Gregoretti e al Recovery Fund. Tutto è filato liscio fino a quando la conduttrice non ha dato la parola al vignettista, ospite fisso del programma. "Da me vi aspettate chissà cosa, io sono un buonista e mi sono ricreduto. Voglio andare incontro a Salvini", ha messo le mani avanti Vauro prima di mostrare il suo disegno alla conduttrice e all'ex ministro. Immediato l'affondo: "Perché prendersela con lui? Sapete cosa è? In fondo è solo un orchetto di peluche". Nel disegno del vignettista il leader della Lega è rappresentato come un pupazzo. "Se lo giri fa anche il ruttino", ha punzecchiato Vauro per poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) MatteoSenesi se ne dicono di ogni. Teatro dello scontro L'Aria di domenica, il programma di Myrta Merlino su La7. Qui il leader della Lega è stato intervistato in merito al caso Gregoretti e al Recovery Fund. Tutto è filato liscio fino a quando la conduttrice non ha dato la parola al vignettista, ospite fisso del programma. "Da me vi aspettate chissà cosa, io sono un buonista e mi sono ricreduto. Voglio andare incontro a", ha messo le mani avantiprima di mostrare il suo disegno alla conduttrice e all'ex ministro. Immediato l'affondo: "Perché prendersela con lui? Sapete cosa è? In fondo è solo un orchetto di peluche". Nel disegno del vignettista il leader della Lega è rappresentato come un pupazzo. "Se lo giri fa anche il ruttino", ha punzecchiatoper poi ...

