Salute, psiche e sviluppo socioeconomico: serve una nuova sintesi (Di lunedì 14 dicembre 2020) La pandemia può essere uno spartiacque verso una visione e gestione migliore delle cose? In genere l'umanità è uscita con nuove consapevolezze e nuovo slancio dalle grandi crisi collettive, e dobbiamo sperare che anche stavolta accada, ce ne sarebbe d'avvero bisogno. Le strade vuote delle città, sublimi nella loro tragedicità, nel film di Salvatores "Fuori era primavera", sembrano chiamare una umanità nuova a percorrerle, con una visione più consapevole di sé stessi e della vita. E la vita, diceva Marziale, "non è il vivere in sé ma lo stare bene". Ma cos'è questo "stare bene"? Se pensiamo alla "Salute" le due visioni più diffuse (e speculari) sono quella iper-riduttiva di "assenza di malattia" e quella idealistica e irraggiungibile di "completo benessere fisico, psicologico e sociale". Più recentemente si è cominciato a teorizzare la ...

