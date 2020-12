Ristoratori in ginocchio, stasera in diretta Fb Rampelli e Crosetto ‘incontrano’ il presidente di Mio Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa sera. Alle ora 21. Fabio Rampelli e Guido Crosetto in diretta Facebook saranno protagonisti di un faccia a faccia con una Ristoratori e imprenditori messi in ginocchio dalle restrizioni del governo Conte. Padrone di casa e intervistatore Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità, che ha promosso l’incontro. La rete di associazioni raccoglie centinai di imprenditorie e migliaia di dipendenti del settore della ristorazione e dell’ospitalità (oltre 500 aziende). Che da otto mesi lavora incessantemente per accendere i riflettori sulla crisi di un settore vitale per l’economia nazionale. Denunce ma anche proposte, sistematicamente ignorate dal governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte. Mio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questa sera. Alle ora 21. Fabioe GuidoinFacebook saranno protagonisti di un faccia a faccia con unae imprenditori messi indalle restrizioni del governo Conte. Padrone di casa e intervistatore Paolo Bianchini,di Mio, Movimento Imprese Ospitalità, che ha promosso l’incontro. La rete di associazioni raccoglie centinai di imprenditorie e migliaia di dipendenti del settore della ristorazione e dell’ospitalità (oltre 500 aziende). Che da otto mesi lavora incessantemente per accendere i riflettori sulla crisi di un settore vitale per l’economia nazionale. Denunce ma anche proposte, sistematicamente ignorate dal governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte. Mio ...

SecolodItalia1 : Ristoratori in ginocchio, stasera in diretta Fb Rampelli e Crosetto ‘incontrano’ il presidente di Mio Italia… - TeleradioNews : Covid.19. Ristoratori messi in ginocchio dall’emergenza: appello a Conte di Confesercenti - -