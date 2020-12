“Quello che avete fatto è incredibile!”. Fedez, il gesto del rapper per le strade di Milano è pazzesco. E sul web è un tripudio di complimenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fenomeno Fedez. Dopo aver ottenuto l’Ambrogino d’Oro con la moglie Chiara Ferragni, il cantante ha messo a segno un’altra opera benefica importante. Tramite il suo canale Twich ha raccolto cinque mila euro che ha deciso di donare alle persone più bisognose di Milano. Scelta compiuta tramite uno scambio di idee e opinioni con la sua chat, ovvero con i suoi fan e sostenitori. I cinque mila euro raccolti sono stati donati a cinque persone diverse di Milano. Mille euro a testa ad un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere e un volontario della Croce Rossa. Federico Lucia, questo il vero nome di Fedez, si è occupato in prima persona della consegna delle donazioni. Consegna che è stata effettuata domenica 13 dicembre. Il rapper ha impiegato tre ore per completare l’intero giro. “Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fenomeno. Dopo aver ottenuto l’Ambrogino d’Oro con la moglie Chiara Ferragni, il cantante ha messo a segno un’altra opera benefica importante. Tramite il suo canale Twich ha raccolto cinque mila euro che ha deciso di donare alle persone più bisognose di. Scelta compiuta tramite uno scambio di idee e opinioni con la sua chat, ovvero con i suoi fan e sostenitori. I cinque mila euro raccolti sono stati donati a cinque persone diverse di. Mille euro a testa ad un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere e un volontario della Croce Rossa. Federico Lucia, questo il vero nome di, si è occupato in prima persona della consegna delle donazioni. Consegna che è stata effettuata domenica 13 dicembre. Ilha impiegato tre ore per completare l’intero giro. “Non ...

