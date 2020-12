Quali sono le parole più cercate del 2020? É Google a svelarlo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uno dei motori di ricerca più utilizzati svela Quali sono state le parole più ricercate dagli italiani durante l’indimenticabile anno 2020. Ecco la classifica secondo Google Trends. Google Trends, ecco la Top 10 delle parole più cliccate Si dà quasi per scontato, ma il 2020 sarà un anno indimenticabile. Così, Google Trends, motore di ricerca che raccoglie e mostra la tendenza dei dati e delle informazioni ricercate in Italia e nel mondo, ha selezionato le dieci parole più cliccate dell’anno corrente. Ecco la classifica italiana: Coronavirus Elezioni USA Classroom Weschool Nuovo DPCM Diego Armando Maradona Kobe Bryant Meet Contagi Protezione Civile Non c’era dubbio, la parola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uno dei motori di ricerca più utilizzati svelastate lepiù ridagli italiani durante l’indimenticabile anno. Ecco la classifica secondoTrends.Trends, ecco la Top 10 dellepiù cliccate Si dà quasi per scontato, ma ilsarà un anno indimenticabile. Così,Trends, motore di ricerca che raccoglie e mostra la tendenza dei dati e delle informazioni riin Italia e nel mondo, ha selezionato le diecipiù cliccate dell’anno corrente. Ecco la classifica italiana: Coronavirus Elezioni USA Classroom Weschool Nuovo DPCM Diego Armando Maradona Kobe Bryant Meet Contagi Protezione Civile Non c’era dubbio, la parola ...

