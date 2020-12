Non tirare troppo la corda (Di lunedì 14 dicembre 2020) La comunicazione giocherà un ruolo fondamentale nelle prossime ore per la tenuta del patto tra istituzioni e cittadini. Molti al governo stanno sottovalutando l’impatto che misure anti-Covid raffazzonate, figlie dell’improvvisazione e comunicate in modo sbagliato rischiano di produrre sulla psiche di milioni di persone, sulla stabilità sociale e su una situazione economica già gravemente compromessa. La contraddittorietà dei messaggi istituzionali, unita alle divisioni tra le forze politiche e all’esasperazione crescente di ampie fette di popolazione disagiata, potrebbe creare un cocktail esplosivo foriero di disordini e reazioni scomposte. Forse qualcuno sta tirando troppo la corda. Si guarda da più parti alla Germania. Nessuno ha gli strumenti per valutare se sia giusta o sbagliata la decisione di Angela Merkel di un nuovo lockdown totale a partire ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) La comunicazione giocherà un ruolo fondamentale nelle prossime ore per la tenuta del patto tra istituzioni e cittadini. Molti al governo stanno sottovalutando l’impatto che misure anti-Covid raffazzonate, figlie dell’improvvisazione e comunicate in modo sbagliato rischiano di produrre sulla psiche di milioni di persone, sulla stabilità sociale e su una situazione economica già gravemente compromessa. La contraddittorietà dei messaggi istituzionali, unita alle divisioni tra le forze politiche e all’esasperazione crescente di ampie fette di popolazione disagiata, potrebbe creare un cocktail esplosivo foriero di disordini e reazioni scomposte. Forse qualcuno sta tirandola. Si guarda da più parti alla Germania. Nessuno ha gli strumenti per valutare se sia giusta o sbagliata la decisione di Angela Merkel di un nuovo lockdown totale a partire ...

raistolo : Lo scrivo a beneficio di giornalisti e commentatori italiani: chi in Google conosce i motivi del disservizio, ovvia… - Sugarcoatitt : non vi viene voglia di... tirare pugni ai negazionisti? - HuffPostItalia : Non tirare troppo la corda - dino_mad : RT @raistolo: Lo scrivo a beneficio di giornalisti e commentatori italiani: chi in Google conosce i motivi del disservizio, ovviamente non… - thedavidcoen : RT @raistolo: Lo scrivo a beneficio di giornalisti e commentatori italiani: chi in Google conosce i motivi del disservizio, ovviamente non… -