Natale e cibo | stop a falsi miti sui carboidrati | i consigli

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – In un anno particolare come quello che si appresta a concludersi, persino il Natale verra’ vissuto in modo diverso rispetto al solito, ma pranzi e cene rimarranno una certezza anche per queste feste. Complici il desiderio di coccolarsi e salutare un’annata complessa, il rischio di lasciarsi tentare da golosita’ e sgarri non e’ poi cosi’ remoto. Ma come godersi i menu natalizi, spesso ricchi di carboidrati, senza rimorsi? MioDottore – piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha chiesto a una delle sue esperte, la dottoressa Rebecca Regnoli, dietista e nutrizionista, che aderisce al progetto di video consulenza online attivato dalla piattaforma, di riconoscere i piu’ comuni errori alimentari, sfatare i falsi miti su pasta e fornire pratiche e semplici astuzie da attuare a tavola per gustarsi appieno i carboidrati. GLI ERRORI PIÙ COMUNI: PORZIONI ECCESSIVE E SEDENTARIETÀ