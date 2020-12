Lewandowski | «La Champions è stata un sogno Haaland è incredibile»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Robert, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato dal Golden Boy anche della sfida contro la Lazio. Ecco le parole del centravanti Robert, attaccante del Bayern Monaco, è stato premiato come miglior giocatore europeo al Golden Boy. Le sue parole. MIGLIOR GIOCATORE EUROPEO – «Grazie mille, sono orgoglioso e felice. Molto importante, una stagione, abbiamo vinto tutto, è un riconoscimento al duro lavoro del gruppo». PRIMADI– «Abbiamo lavorato duramente per questo trofeo, è stato un qualcosa di veramente speciale. Siamo arrivati al punto più alto e adesso vogliamo restarci. Sappiamo che sarà difficile. Unche diventa realtà ma vogliamo restare con i piedi per terra, sapendo che la cosa più importante è pensare a quanti trofei ...