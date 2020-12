Lazio | Ciro Immobile uomo dell’anno ai Gazzetta Awards 2020

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) E’l’. Questo il verdetto dei, i premi promossi e assegnati come ogni anno dalladello Sport sulla base dei voti rilasciati dagli appassionati nelle scorse settimane. L’attaccante della, capocannoniere della scorsa Serie A con l’incredibile numero di 36 gol fatti in 38 giornate, era l’unico candidato di uno sport di squadra ed era anche il meno giovane in lizza.ha infatti superato altri cinque sportivi protagonisti di quest’anno, ossia Enea Bastianini, Filippo Ganna, Jannik Sinner, Gregorio Paltrinieri e Franco Morbidelli. SportFace.