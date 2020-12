La classifica brand più intelligenti emotivamente, in Italia vince Amazon (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos/LabItalia) - Carat, agenzia media di dentsu international, ha recentemente lanciato in tutto il mondo il suo brand EQ Report 2020 classificando e svelando i brand con il più alto indice di quoziente emotivo, attributo-chiave per l'intelligenza umana, spesso alla base dello sviluppo di capacità come quella di leadership e di team-building. Coinvolgendo nello studio oltre 10.000 persone di 10 mercati differenti, tra cui l'Italia, Carat ha indagato il percepito dei consumatori nei confronti di 48 brand noti a livello globale, suddivisi in 5 categorie: retail, food & drink, technology, automotive e servizi finanziari. Gli intervistati hanno valutato le capacità dei brand nelle aree che compongono l'intelligenza emotiva: empathy, self-awareness, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos/Lab) - Carat, agenzia media di dentsu international, ha recentemente lanciato in tutto il mondo il suoEQ Report 2020ndo e svelando icon il più alto indice di quoziente emotivo, attributo-chiave per l'intelligenza umana, spesso alla base dello sviluppo di capacità come quella di leadership e di team-building. Coinvolgendo nello studio oltre 10.000 persone di 10 mercati differenti, tra cui l', Carat ha indagato il percepito dei consumatori nei confronti di 48noti a livello globale, suddivisi in 5 categorie: retail, food & drink, technology, automotive e servizi finanziari. Gli intervistati hanno valutato le capacità deinelle aree che compongono l'intelligenza emotiva: empathy, self-awareness, ...

