«Insieme a Al-Sisi non è onore» Augias e gli altri no a Macron

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 15 dicembre 2020) Quando la realpolitik prende il sopravvento su tutto, a cominciare dai valori peraltro proclamati ad alta voce in ogni discorso ufficiale, la crisi morale è dietro l’angolo ed è sempre più difficile occultarla. È quello che sta succedendo a Emmanuel«grande maestro» della Légion d’honneur in quanto presidente della Repubblica, che secondo il protocollo ha il potere di scegliere gli eletti della decorazione dello Stato francese. In occasione della visita del presidente egiziano a Parigi, dal 6 all’8 dicembre, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.