Il 90% delle vittime muore senza vedere una terapia intensiva

Giunti, dopo dieci mesi, sul passo estremo della pandemia, avendo fatto, come sarebbe auspicabile, tesoro dell'esperienza sugli errori fin qui commessi, in quale luogo un malato di Covid avrebbe diritto di morire, per essere certi che la sanità pubblica abbia fatto tutto ciò che era possibile, e tuttavia non sia bastato, per salvargli la vita? Il lettore converrà che la risposta più scontata a questa domanda è: in un reparto di terapia intensiva. Ma quante persone muoiono in terapia intensiva? Tra la babele di cifre parziali e contraddittorie che la Protezione civile dispensa ogni giorno nel suo bollettino, questo dato non c'è. Tuttavia è ricavabile con un esercizio logico. L'11 dicembre sono morte per Covid 649 persone. Nello stesso giorno il numero di ricoverati positivi al virus nelle terapie intensive è sceso da ...

